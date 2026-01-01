53-годишен мъж е задържан за нападение над непозната жена на улица в Дупница, съобщиха от полицията.
По данни на полицията той я ударил с юмрук в областта на главата, причинявайки ѝ лека телесна повреда.
Инцидентът е станал на 12 октомври, а ден по-късно служители на Районното управление в Дупница са установили и задържали предполагаемия извършител, който е местен жител.
Според първоначалната информация нападението е извършено по хулигански подбуди, като пострадалата жена не е познавала мъжа.
По случая е започнато разследване. Уведомена е прокуратурата, а разследването продължава.