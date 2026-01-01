25-годишен мъж е осъден на две години затвор при първоначален строг режим, след като нападнал и ограбил човек в село Бутан, община Козлодуй. За да отнеме 30 лева и хранителни продукти, той нанесъл на жертвата удари с тояга и ритници, след което я заплашил с нож, съобщиха от обвинението.

Престъплението е извършено на 14 август 2025 г. Според прокуратурата обвиняемият нападнал пострадалия, като го удрял с тояга по ръцете и го ритал по тялото.

След физическата агресия последвала и заплаха с нож. Нападателят отнел 30 лева в брой и хранителни продукти, като общата стойност на заграбеното възлиза на 37,89 лева.

Разследването е установило, че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив.

25-годишният мъж се е признал за виновен. Съдът му е наложил наказание от две години лишаване от свобода, което ще изтърпява при първоначален строг режим.

Съдебното определение има последиците на влязла в сила присъда.