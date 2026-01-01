Подписването на меморандум за разбирателство в областта на енергетиката с фокус върху ядрената сфера, доставките на природен газ и възобновяемите енергийни източници беше централна тема на срещата между министъра на енергетиката на България Ива Петрова и Дениса Сакова - вицепремиер и министър на икономиката на Словакия.

Ива Петрова разговаря със словашкия вицепремиер Дениса Сакова в рамките на 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика в Прага. Акцент бе поставен върху перспективите за задълбочаване на двустранното партньорство в ядрената енергетика, съобщи пресцентъра на енергийното министерство.

Разгледани бяха възможностите за обмен на практически опит в изграждането на нови мощности, както и въпроси, свързани с диверсификацията на ядреното гориво и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

Двете страни, които работят активно в рамките на инициативата за Вертикалния газов коридор, обсъдиха и потенциала за развитие на търговското сътрудничество между „Булгаргаз“ и словашката компания SPP в контекста на достъпа до LNG инфраструктура, съхранението на природен газ и трансграничните маршрути за доставка.

„България и Словакия имат натрупана енергийна експертиза и сходни стратегически приоритети. Тясното ни сътрудничество има реална практическа стойност за гарантиране на енергийната сигурност в Централна и Югоизточна Европа, плавното постигане на климатичните цели и справянето с високите енергийни цени в ЕС“, заяви министър Петрова.

В срещата са участвали и Свилена Николова - член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, Мирослав Дамянов - член на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ и представители на Министерството на енергетиката.