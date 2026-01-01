Жители на разградското село Благоево се обединиха в доброволческа акция, за да помогнат на свой съселянин, чийто дом пострада при пожар. Освен, че се включиха в разчистването на опожарената къща, хората организираха и дарителска кампания, с която събраха 582 евро за пострадалия Матей Николов, разказа кметът на селото Белчо Белчев.

Пожарът възникнал на 16 септември в дома на Матей Николов на ул. „Христо Ботев“ № 93. Когато кметът пристигнал на мястото, екип на пожарната вече извършвал гасителните действия. Няколко жители на селото също се включили според възможностите си, за да помогнат.

БТА

След инцидента хората решили да организират дарителска кампания, в която всеки да се включи според възможностите и желанието си. За целта в селския магазин била поставена кутия за дарения. На 12 октомври тричленна комисия отворила кутията и преброила събраните средства. Сумата от 582 евро ще бъде предадена на пострадалия с приемо-предавателен протокол, каза кметът.

Той обясни, че в дните след пожара жителите на Благоево се организирали и за разчистването на имота. След призив на кмета хората се отзовали с лични инструменти и помощни средства. За няколко часа доброволците премахнали изгорялата покривна конструкция и събрали отпадъците на определени места. Белчо Белчев заяви, че Община Разград ще осигури безплатно контейнер за строителните отпадъци, които ще бъдат извозени до депото в Разград.

Огънят унищожил около две трети от покрива на къщата. Със собствени средства и с помощта на роднините си Матей Николов вече успял да го възстанови, а стаите в дома са сравнително добре запазени, посочи Белчев.

БТА

Той заяви, че Николов е на 70 години, живее сам. По думите на Белчев мъжът има сериозни здравословни проблеми, включително тежък диабет, което направило преживяното допълнително изпитание за него. Подкрепата на съселяните му обаче му дала спокойствие и увереност, че не е сам в трудния момент.

Белчо Белчев подчерта, че жителите на Благоево и преди са помагали на самотно живеещи хора и на хора без доходи, включително чрез инициативи на Българския Червен кръст. Самостоятелна доброволческа кампания от такъв мащаб обаче организират за първи път. „Когато някой има нужда, се отзоваваме според възможностите си. И хората от селото, и кметството правим каквото можем“, каза Белчев.