В периода от 5 до 11 октомври на територията на област Перник се проведе специализирана полицейска операция „Focus on the Road“, част от календара на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ROADPOL. Акцентът на засиления контрол беше поставен върху използването на мобилни телефони по време на движение, поставянето на обезопасителни колани и каски, използването на детски обезопасителни системи, както и върху разсейването на водачите.

В рамките на седмичната контролна дейност са проверени 2003 моторни превозни средства и водачи, като са установени общо 163 нарушения.

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Санкционирани са 58 водачи и 19 пътници за неизползване на обезопасителни колани. Петима пътници на задните седалки също ще бъдат глобени за същото нарушение.

Установени са и три нарушения, свързани с неизползването на детски обезопасителни системи. Сериозен е броят на водачите на моторни превозни средства и индивидуални електрически превозни средства, които използват мобилни телефони по време на движение, без да разполагат с устройства тип „свободни ръце“. Установени са общо 78 такива нарушения – по 39 при водачите на автомобили и на индивидуални електрически превозни средства (тротинетки). По време на акцията са установени и четири издирвани лица.

Засиленият контрол по пътищата в региона остава сред основните приоритети в работата на Областната дирекция на МВР – Перник.