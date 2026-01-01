Товарен автомобил (микробус) се е обърнал от силния вятър на път I-6 при разклона за Мъглиж. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в 9:50 ч. днес.

По първоначална информация няма пострадали. На място има полицейски екип, а движението в участъка не е затруднено.

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Няколко камиона са аварирали на Подбалканския път, съобщава NOVA.

Временно движението при км 353 по пътя Николаево – Оризари се осъществява в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).