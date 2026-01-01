Нелегална лаборатория за производство на метамфетамин и оранжерия за отглеждане на марихуана са разкрити при специализирана полицейска операция във вила край Червен бряг. При последвалите претърсвания са открити още незаконно огнестрелно оръжие, вещества, наподобяващи наркотици, и предмети с белези на културно-исторически ценности. Трима мъже са задържани.

Акцията е проведена на 13 октомври около 12:00 часа в местността „Маркова могила“ от служители на криминалната полиция, Районното управление в Червен бряг и сектор „Специални тактически действия“ към ОДМВР – Плевен.

В имота са установени трима мъже на 42, 41 и 29 години. При проверката полицаите открили множество химически вещества и пособия, използвани за производство на синтетични наркотици – киселини, основи, червен фосфор, йод, лабораторни колби и защитни маски.

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Иззети са и прахообразни и кристалообразни вещества, наподобяващи метамфетамин.

При огледа на вилата са открити още три растения от рода на конопа с височина около метър и половина, торове и препарати за отглеждането им, както и около 5 килограма суха зелена растителна маса.

Сред намереното са и пушка 22-ри калибър без фабричен номер и разрешително, металотърсач и три мобилни телефона.

Разследването продължило с претърсвания на други имоти, свързани с 42-годишния мъж.

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В жилището му в Червен бряг са намерени две хартиени свивки с бяло кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В автомобила му е открит стъклен буркан с червено прахообразно вещество, за което се предполага, че е червен фосфор.

В друг апартамент, ползван от същия мъж, криминалистите попаднали на още вещества, наподобяващи метамфетамин, накити и множество монети с белези на културно-исторически ценности от различни епохи.

Предстои назначаването на експертизи, които да установят точния състав на иззетите вещества и характера на останалите находки.

Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа. Уведомена е Окръжната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава.