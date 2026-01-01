Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Габрово.

Операцията е извършена на 28 август, с участието на служители на ОДМВР – Габрово и Районното управление в Трявна, и е била насочена към противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

При извършените процесуално-следствени действия в частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. При претърсването са иззети около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика. В помещението са открити още лабораторно оборудване, различни видове прекурсори и отпадъчни материали, свързани с производство на синтетични наркотични вещества.

На място са установени трима души – двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към установената престъпна дейност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член от Наказателния кодекс. Уведомена е Окръжната прокуратура – Габрово, допълват от полицията.

Последно нарколаборатория в област Габрово беше открита през май 2022 година. Престъпна група за разпространение на наркотици в Габрово и страната беше разкрита и оповестена от службите през юли 2025 година.