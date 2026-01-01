Трима мъже са задържани от служители на ОДМВР-Разград при полицейска операция за противодействие на уличното разпространение на дрога. Това съобщиха от МВР.

Част от наркотиците са открити около 21 часа на 13 октомври при извършено претърсване в автомобил, извършено на главен път I-2, в района на „Пътконсулт“. В хода на полицейската акция на задната седалка в колата е намерена бутилка с прозрачна течност и тегло 985 грама. При направения нарко-полеви тест съдържанието на шишето реагира положително на синтетичен канабиноид.

МВР

В условията на неотложност последвало претърсване в имот, обитаван от 18-годишен младеж в разградското село Гецово, където са открити саморъчно свити цигари и пластмасов контейнер, съдържащи суха тревиста маса с общо тегло 5,95 грама. При тестване веществото реагира положително на канабис.

В хода на разследването са събрани данни, че криминално проявените мъже на 25, 21 и 18 години употребяват и пласират наркотични вещества. Задържани са с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.

Работата по документирането на престъпната дейност продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград.