Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил НС за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването на самолет с невоенен характер през въздушното пространство на България, пребиваването на територията на България на съюзнически сили и средства, както и изпращането на екипаж от военнослужещи от състава на Военноморски сили.

Заповедите са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на България.

Това стана ясно от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.