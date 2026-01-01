"Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от столичния квартал "Гео Милев“ на 15 октомври (четвъртък) 2026 г. Причината е свързване на уличен водопровод по ул. "Галилео Галилей“, съобщават от дружеството.

Водоподаването ще бъде спряно от 9:30 до 21:30 часа за клиентите в района на ул. "Коста Лулчев“ – от ул. "Александър фон Хумболт“ до бул. "Шипченски проход“, ул. "Галилео Галилей“ – от ул. "Николай Коперник“ до ул. "Христо Чернопеев“ и ул. "Маестро Михаил Милков“, както и бул. "Шипченски проход“ – от ул. "Николай Коперник“ до ул. "Коста Лулчев“.

При продължаване на строително-ремонтните дейности за повече от 12 часа "Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване чрез водоноска. Тя ще бъде разположена на ул. "Коста Лулчев“ до бл. 245.

От дружеството посочват, че ремонтът цели да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи максимално обхвата на евентуални бъдещи прекъсвания на водоснабдяването.