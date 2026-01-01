ДПС ще направи предложение "всички милиарди, които са подготвени за запълване на каси, да отидат за отбрана, за сигурността на гражданите, отделно за енергийни компенсации и компенсации за огромните цени на храните", заяви лидерът на партията Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове", каза Пеевски.

"Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите и да не навредят на техния кандидат за президент, след което да започне безумно харчене през Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг от фирми", посочи още той и допълни: "Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата, какво променят? Готви се подписване на анекси за магистрала „Хемус“ на три пъти по-високи цени, увеличават се с 300 % цените, а мантинелите - със 160 %".

Всичко е на тъмно - това приключи и ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат, каза Делян Пеевски.