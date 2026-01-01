Задържаха 58-годишен мъж от село Ружинци, след като в дома му са открити незаконно притежавани оръжия и археологически артефакти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Иззеха 34 артефакта от иманяр, задържан край Ветрен

При претърсване, извършено при условията на неотложност, разследващите иззели два пистолета и 16 патрона, три металотърсача, 16 монети, метален кръст, гривна, кания за нож и каталог за римски монети.

Мъжът е задържан вчера в ареста на Районното управление в Белоградчик.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.