При полицейска операция е заловен иманяр, извършващ незаконна дейност в културно-историческа местност край град Ветрен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На мястото е засечен 40-годишен мъж от Пловдив. Полицията е открила кутия с 34 непочистени монети с белези на културно-исторически ценности, металотърсач и лопати. При последвали претърсвания на адреси, където пребивава мъжът - в Пазарджик, Пловдив и село Мало Конаре, са намерени още техническо оборудване и приспособления за металотърсачи. До момента мъжът няма регистрирани криминални прояви, уточни Стоянов.

Всички открити вещи и предмети, имащи отношение към престъпната дейност, са иззети, а притежателят им задържан в ареста. Спрямо него е образувано разследване под надзора на прокуратурата.

Припомняме, че на 19 март при специализирана полицейска операция предмети от праисторическата и античната епоха бяха открити в къща в Нови Пазар.