Столичната полиция издирва Велислава Геловска, на 91 години, с която близките ѝ нямат връзка от началото на месец август 2026 г.

Жената е висока около 160 см, с нормално телосложение, къса кестенява коса и кафяви очи. Няма информация за облеклото ѝ към момента на изчезването. Въпреки предприетите до момента издирвателни действия, местонахождението ѝ остава неизвестно.

СДВР призовава гражданите, които разполагат с информация за жената, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.