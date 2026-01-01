Автобусите по седем линии на градския транспорт в Пловдив ще се движат до 23:30 ч., каза пред журналисти кметът на града Костадин Димитров. По две коли на линия във всяка посока, или общо 14 автобуса, обясни той. Това ще позволи и в по-късните часове да има транспорт в Пловдив, за да могат пловдивчани да разчитат, че ще се приберат до дома си с градски транспорт.

Кметът на Пловдив отбеляза още, че всяка седмица има счупени спирки и вандализъм, а за поправката плаща концесионерът. Още преди шест месеца той е започнал разговори с концесионера за състоянието на спирките в града. Димитров добави, че усилията трябва да са насочени към поставяне на камери и обновяване на навесите на спирките. Цел е и премахването на неугледните търговски обекти, които не работят отдавна и служат единствено като място за поставяне на рекламни материали.

Скоро в Пловдив ще бъде възможно велосипедистите да планират маршрутите си директно през приложението Google Maps, съобщи заместник-кметът Пламен Панов. Той добави, че велоалеите в града, които са близо 60 км, скоро ще излизат в навигацията на Google Maps. По този начин тези, които карат велосипеди, ще правят своите маршрути до определена точка, като ползват велоалеите.