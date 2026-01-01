Парламентът прие на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции при нарушение. Законопроектът, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, беше приет със 163 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

С измененията се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване. Предлага се от забраната за изхранването на животни с кухненски отпадъци да отпадне изключението, предвидено за животни, отглеждани във ферми, се посочва в мотивите на законопроекта.

Въведена е легална дефиниция на понятието „ценни кожи“. С преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за защита на животните, с която отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи се класифицира като проява на жестокост.



Доколкото ми е известно, това е първият законопроект в това Народно събрание, който се внася с подписите на депутати от всички парламентарни групи. Това е така, защото много хора от всички партии са работили това да стане факт, но усилията дават резултат сега, каза Антон Кутев от „Прогресивна България“. Това се случва и благодарение на усилията на неправителствените организации, които упорито защитаваха тази теза, добави той. В България в момента няма действащи ферми, но когато започвахме процеса на работа, имаше такива и те работеха с огромни обороти. В момента сме в друга ситуация и успяхме да ги затворим, посочи Кутев. Той отбеляза, че 24 държави в Европа имат забрана за отглеждане на животни за добив на кожи под една или друга форма.

Това е консенсусен законопроект, за който се работи от години, каза Елисавета Белобрадова от „Демократична България“. Благодаря на всички организации, които не ни оставиха на мира, защото този законопроект е пример за това какво се случва, когато гражданите не оставят на мира народните представители и работят с тях целенасочено и системно, независимо кой е на власт, добави тя.

Темата, по която също трябва да намерим обединение, е темата, свързана с излъчването на активномиришещи вещества от инсталации в страната, посочи Татяна Султанова от „Продължаваме промяната“. Тя призова народните представители да приемат и тази кауза.

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде три дни.