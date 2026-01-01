Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно предложи Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението е взето на 14 октомври, като окончателното назначение трябва да бъде гласувано от Пленума на ВСС. Ако бъде назначена, Лазарова ще поеме ръководството на държавното обвинение от 23 октомври за срок от шест месеца.

Магдалена Атанасова Лазарова е магистрат с близо 30-годишен юридически стаж. Завършила е специалност „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ през 1996 г. Има и магистърска степен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по „Международни отношения“ – „Право на ЕС“, според публикуваната ѝ биография на сайта на ВСС.

Професионалната ѝ кариера започва през ноември 1996 г. като съдебен кандидат в Окръжния съд в Благоевград. През 1998 г. за кратко работи като старши юрисконсулт в ТУДА, след което постъпва в Районната прокуратура в Благоевград като младши прокурор.

От май 2000 г. до юни 2003 г. е прокурор в Районната прокуратура, а след това продължава професионалния си път в Окръжната прокуратура в Благоевград. В периода от март 2007 г. до януари 2011 г. е командирована в Апелативната прокуратура в София.

На 3 януари 2011 г. става заместник апелативен прокурор в София, като заема длъжността до октомври 2012 г.

През октомври 2012 г. Лазарова е избрана за член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Мандатът ѝ продължава до 3 октомври 2017 г. В рамките на работата си във ВСС тя е председател на комисия „Публична комуникация“ и участва в комисиите по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, „Международна дейност“ и „Съдебна администрация“.

След края на мандата си във ВСС преминава в съдийската професия. От октомври 2017 г. до юли 2022 г. е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд. След закриването му продължава работа като съдия в Апелативния съд в София, където остава до април 2025 г.

На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС единодушно я назначава за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Тя официално встъпва в длъжност на 12 май 2025 г. в присъствието на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и заместник главния прокурор Ваня Стефанова.

Към момента на предложението за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е единственият заместник главен прокурор. Номинацията ѝ идва във връзка с изтичането на шестмесечния срок, през който Ваня Стефанова изпълнява функциите на ръководител на държавното обвинение