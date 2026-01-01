Мъж на 39 години от село Медовница е установен да шофира товарен автомобил „УАЗ“ без книжка, въпреки че през последната година вече е бил наказан административно за същото нарушение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Хванаха 18-годишен без книжка зад волана във видинско село

На 13 октомври около 14:16 ч. полицейски служители спрели автомобила с видинска регистрация за проверка в селото. Установено било, че водачът отново е седнал зад волана, без да притежава свидетелство за управление на МПС.

По случая в Районното управление в Белоградчик е образувано бързо производство.