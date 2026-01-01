Блъснаха жена на пешеходна пътека в Стара Загора. Инцидентът е станал на 12 октомври около 11:50 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

По ул."Ген. Столетов" се е движил автомобил "Опел" управляван от 26-годишна жена, като на кръстовището с ул. "Сава Силов" блъснала пресичащата платното за движение на обозначена с хоризонтална пътна маркировка пешеходна пътека 54-годишна пешеходка.

19-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора и избяга

Пешеходката е прегледана и освободена, без опасност за живота. Водачката е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Местопроизшествието е посетено и запазено от екип на сектор "Пътна полиция".