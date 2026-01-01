Докато президентът Доналд Тръмп и неговата администрация засилват натиска върху Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии с аргумента, че те вредят на американските потребители, Вашингтон запазва относително мълчание за руските атаки срещу американски компании на украинска територия.

През последните месеци Русия засили ударите си по обекти, свързани с американски корпорации, както и по гражданската инфраструктура в Украйна.

Според Анди Хъндър, президент на Американската търговска камара в Украйна, руски ракети и дронове са нанесли щети на съоръжения, свързани с някои от най-известните американски марки.

Макар Русия и преди да е предприемала действия, затрудняващи американския бизнес в Украйна, мащабът на последните атаки е безпрецедентен, заяви Хъндър пред CNN.

„Не сме виждали нищо подобно през последните месеци“, посочи той.

По думите му става въпрос за преки попадения на дронове и ракети, като атаките продължават. Според Хъндър това изпраща недвусмислено послание, че американският бизнес е сред мишените на Русия. Той подчерта, че досега не се наблюдава съществена реакция от Белия дом.

„Това трябва да спре, защото става дума за американски интереси, американски капитали и американски инвеститори, които са подложени на атаки“, заяви той.

Ударите срещу американски компании и реакцията на Киев

В началото на септември руски дрон порази завод на Coca-Cola край Киев. Тогава украинският президент Володимир Зеленски определи атаката като ясен сигнал към Съединените щати.

„Днес руснаците удариха завод на Coca-Cola с дрон. Компанията очевидно се е превърнала в такъв враг за тях, че го подпалват с техните „Шахед“, заяви Зеленски във видеообръщението си на 3 септември, визирайки дронове от ирански произход.

„Това е ясен сигнал от Русия към Америка. Руснаците няма как да не знаят, че това е американски бизнес“, добави украинският президент.

Случаите засилват опасенията за сигурността на американските инвестиции в Украйна на фона на продължаващите руски удари по промишлени обекти и инфраструктура.

Американските компании се страхуват да говорят публично

Американските компании в Украйна нямат единна позиция по въпроса дали да разгласяват публично атаките срещу свои обекти. Някои се опасяват да не привлекат допълнително внимание към себе си, особено ако вече са били атакувани многократно, разказва пред CNN бивш високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

Хъндър също отбелязва, че част от компаниите настояват проблемът да бъде поставен открито, докато други предпочитат да действат предпазливо.

Няколко американски законодатели от Демократическата партия публично призоваха Белия дом да предприеме по-активни действия за защита на американския бизнес в Украйна и да осъди руските атаки.

Киев от своя страна посочва тези удари като още един аргумент за засилване на отбранителната подкрепа, необходима за защитата на американските компании, работещи в страната.

Американската търговска камара в Украйна поддържа контакти с представители на двете основни политически партии в САЩ при посещенията им в Киев. По думите на Хъндър организацията ги е призовала да поставят въпроса пред Белия дом.

През август 2025 г. Тръмп коментира руски удар срещу американски завод за електроника, като заяви, че е казал на руския президент Владимир Путин, че не е доволен от случилото се.

От Белия дом заявиха, че Тръмп иска войната да приключи, за да бъдат прекратени безсмислените убийства.

„Президентът и неговият екип остават ангажирани с усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна“, посочи представител на администрацията. Той изрази увереност, че в крайна сметка може да бъде постигнато мирно споразумение, и подчерта ролята на САЩ в преговорите между двете страни.

Двоен стандарт: натиск върху Киев, мълчание за Москва?

Относителната липса на публично осъждане на руските атаки срещу американски компании рязко контрастира с натиска, който администрацията на Тръмп оказва върху Украйна заради ударите по руската енергийна инфраструктура.

През февруари CNN съобщи, че Вашингтон е предупредил Киев, че украински удари по руски петролен обект в Черно море в края на предходната година са засегнали американски инвестиции в Казахстан.

През последните седмици Тръмп обвини украинските атаки срещу руски съоръжения за преработка на горива за поскъпването на горивата — тенденция, повлияна и от войната между САЩ и Иран.

Според CNN Вашингтон е заплашил да ограничи обмена на разузнавателна информация и доставките на боеприпаси за Украйна, ако Киев не прекрати тези удари.

На този фон реакцията на американската администрация към атаките срещу компании от САЩ в Украйна поражда въпроси за последователността на политиката ѝ спрямо Москва и Киев.

Хъндър заяви пред CNN, че трудно разбира защо администрацията не реагира по-решително, особено предвид заявената ѝ подкрепа за американския бизнес.

„Всяка компания, всеки бизнес иска някаква защита. Очаква се правителството ти да застане зад теб и да се бори за интересите ти, особено когато чуждестранна армия атакува американски компании“, подчерта той.

Бившият служител на Държавния департамент посочи, че във Вашингтон съществува нагласа въпросите, свързани с Украйна, да бъдат оставени предимно на специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Това според него затруднява привличането на политическо внимание към атаките срещу американския бизнес.

„Хората не могат да очакват, че ще получат обяснение защо САЩ мълчат за тези атаки“, коментира той пред CNN.

По думите на Хъндър Американската търговска камара в Украйна е поискала среща с Уиткоф и Кушнер, за да ги информира за състоянието на американския бизнес в страната и за последните нападения срещу свързани с него обекти.

„Не получихме никакъв отговор по този въпрос“, заяви Хъндър.