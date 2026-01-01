Шофьор на 19 години блъсна 73-годишен пешеходец в Стара Загора. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 13 октомври около 23:05 ч. по ул."Ангел Кънчев" се движел автомобил "Мерцедес" управляван от 19-годишен мъж, като на кръстовището с ул. "Генерал Гурко" на южната пешеходна пътека, не пропуснал и с предната част на автомобила блъснал стъпилия и пресичащ 73-годишен пешеходец.

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Пешеходецът е прегледан в Спешна помощ и е освободен, без опасност за живота.

Водачът и пешеходецът са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В сектор "Пътна полиция" са изготвени акт за установено административно нарушение и протокол за пострадало лице.