Цените на петрола се повишиха в днешната азиатска търговия, след като два кораба бяха атакувани в Ормузкия пролив, а ирански представители заявиха пред Ройтерс, че Техеран е започнал да прилага нови тактики срещу плавателни съдове, преминаващи през стратегическия морски маршрут.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 42 цента, или 0,4 на сто, до 106,11 долара за барел към 09:20 ч. българско време. Котировките на американския лек суров петрол (WTI) се повишиха с 41 цента, или 0,44 на сто, до 94,55 долара за барел.

В началото на търговията и двата сорта отчетоха поскъпване с над 1 долар, преди частично да ограничат ръста си.

Ирански представители заявиха пред Ройтерс, че страната е започнала да използва нови тактики срещу кораби, които според Техеран нарушават наложените от него ограничения за преминаване през пролива. Промяната е въведена преди около десет дни и е довела до увеличаване на броя на нападенията, посочи един от представителите, без да разкрива подробности.

Според агенцията действията на Иран са част от усилията на Техеран да поддържа високи цени на петрола и да оказва влияние върху политическата обстановка в САЩ преди междинните избори.

Вчера британската Служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че контейнеровоз и танкер са били поразени от неустановени снаряди в Ормузкия пролив.

„Фактът, че иранските официални лица открито признават, че подкопават усилията на САЩ да държат цените на петрола под контрол, говори много за истинските намерения зад така наречените „мирни преговори““, заяви Приянка Сачдева, ръководител на отдела за пазарни анализи в „Филип Нова“ (Phillip Nova).

По думите ѝ Иран осъзнава стратегическото си географско положение и въздействието, което високите цени на петрола могат да окажат върху световната икономика, и е готов да използва това предимство.

Напрежението на петролния пазар се засилва и от атаките на йеменските хути срещу Саудитска Арабия. В сряда саудитското министерство на енергетиката съобщи, че при нападение срещу административна сграда на държавната петролна компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в град Дахран е възникнал ограничен пожар.

През последната седмица хусите предприеха поредица от атаки с балистични ракети и дронове срещу Саудитска Арабия в отговор на подкрепата на Рияд за йеменските правителствени сили. Международното летище в саудитската столица е било атакувано четири пъти, като при нападението в събота загинаha 13 души.

„Притесненията относно доставките, произтичащи от конфликта между хусите и Саудитска Арабия, водят до повишаване на цените“, заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в „Нисан Секюритис Инвестмънт“ (Nissan Securities Investment), подразделение на „Нисан Секюритис“ (Nissan Securities).

Според него очакванията за увеличаване на руския износ на дизелово гориво могат да ограничат резките колебания на петролния пазар. Кикукава прогнозира, че американският лек суров петрол ще се търгува в диапазона между 90 и 100 долара за барел.

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) съобщи вчера, че увеличеното производство на Саудитска Арабия през септември е допринесло за значителен ръст на добива в рамките на обединението ОПЕК+, в което участват и страни извън картела, включително Русия. Увеличението е отчетено въпреки нарушенията в доставките, предизвикани от конфликта между САЩ и Иран.

Също вчера руското правителство заяви, че не вижда пряка връзка между мирните преговори за Украйна и обсъжданата сделка за износ на руски дизел за САЩ.

Изявлението последва информация на Ройтерс, според която американски представители са уведомили украински официални лица в петък, че споразумението е част от усилията за връщане на Русия към преговорите за мирно уреждане на конфликта.