Цената на петрола продължава да се покачва днес на фона на продължаващот напрежение в Близкия изток, предаде Франс прес.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 0,55 процента до 108,22 долара за барел в азиатската търговия, след като вчера отбеляза скок от 6,34 процента заради ударите по кораби в Персийския залив.

Цените на петрола скочиха след ударите в Близкия изток

Цената на северноамериканския WTI се повиши с 0,58 процента до 103,07 долара за барел след ръста от 6,7 процента вчера.

Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара – най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.