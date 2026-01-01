Трима мъже са задържани с наркотици при специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Сливенско, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 13 октомври в районите около учебни заведения и в малките населени места.

При проверка в село Тополчане служители на полицейски участък „Петолъчка“ установили 21-годишен мъж. У него е открита и иззета опаковка с марихуана.

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В хода на операцията полицаи от участък „Надежда“ проверили още двама мъже на 30 и 33 години от Сливен. У тях също били намерени опаковки със суха листна маса, дала положителен резултат при теста за наркотични вещества.

Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа в структурите на Районното управление в Сливен.

По случаите са започнати разследвания.