Тази вечер Арената на “Игри на волята” противопостави изгнаниците от Блатото в борба за две места във Войната на племената. Непримиримата студентка Йоанна успя да се добере до успеха първа, което ѝ осигури и награда от 50 златни гроша. Втори завърши острието Марио, а двамата станаха част от бедстващия отбор на Вулканите.

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Битката за надмощие между капитаните пък протече като дуел между любителката на екстремни усещания Юлия от Канарите и танцьора Боян от Ураганите след като рекордьорката по плуване Добромира Иванова напусна надпреварата заради контузия. Победата в оспорваното изпитание грабна лидерът на Сините, за което получи награда от 50 златни гроша.

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Капитанът на Червените Добромира е следващият гост в официалния подкаст “След Игрите”. Заедно с водещата Симона Ръждавичка тя обсъди своето участие в приключенското предаване, върховете и паденията на Арената и в професионалния спорт, както и кого смята за фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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Утре от 20:00 ч. по NOVA битките в “Игри на волята” продължават с първото съревнование за неприкосновеност тази седмица, а един от Вулканите ще стане част от племето на Обречените.

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