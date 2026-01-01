Всички полети в Съединените щати са спрени до второ нареждане „поради извънредни обстоятелства и от съображения за безопасност“, се посочва в изявление на Федералната авиационна администрация (FAA), предаде CNN.

Федералната авиационна администрация наложи забрана за излитане „след възникнал проблем с комуникациите, засегнал всички центрове за управление на въздушното движение по маршрутите“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи в публикация в социалните мрежи.

Техници на FAA разследват проблема. Центровете за управление на въздушното движение по маршрутите са регионални съоръжения, които обслужват полети, пресичащи страната. „Забраната за излитане остава в сила до второ нареждане“, съобщиха от FAA в свое указание.

Последният път, когато всички полети бяха спрени, беше през януари 2023 г., след срив в системата за уведомяване на пилотите. Преди това подобна мярка беше предприета след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.