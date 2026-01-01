Зад всяка голяма новина се крие човешка история. В случая на бившия албански премиер Сали Бериша, тя се разгръща между стените на специализираната прокуратура, където на 12 ноември той влезе не като обвиняем, а като обвинител в един дълбоко личен сблъсък.

В продължение на около 30 минути, както съобщава албанското издание „Шчиптаря“, цитирано от БГНЕС, Бериша е давал показания по сигнал, който сам е подал. Сигналът е насочен срещу съдия Ирена Гьока, която според него е укрила ключови моменти от миналото си при попълване на документи, изисквани от албанското законодателство.

Лидерът на опозицията твърди, че съдия Гьока не е декларирала предполагаеми решения на гръцките власти за експулсиране и съдебно производство срещу нея. От своя страна, Ирена Гьока отрича да е била уведомена за подобно наказателно производство. Тя признава, че през 2002 и 2003 г. гръцките власти са ѝ отказвали влизане в страната, но настоява, че не е знаела за съдебно дело или влязла в сила присъда.

Тази правна битка обаче не е случайна и разкрива много по-дълбок политически и семеен конфликт. Съдия Ирена Гьока е именно магистратът, който разглежда предварителните действия по разследването за приватизацията на бившия спортен клуб „Партизани“. По това дело Сали Бериша е обвинен в корупция, а зет му Джамарбер Малтези - в корупция и пране на пари, като също е бил призован в рамките на разследването срещу съдията.

След разпита Бериша повтори публично обвиненията си, настоявайки, че съдията е нарушила правилата. Междувременно специализираният съд в Албания отказа да приеме искането на прокуратурата за прекратяване на проверката срещу Гьока и разпореди допълнителни следствени действия. На прокуратурата е предоставен шестмесечен срок, за да изясни обстоятелствата, оставяйки съдбата и на двете разследвания неясна.