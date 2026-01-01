Столичната община организира финалното за тази есен издание на инициативата за поп-ъп площадки за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани „МаГаТа фест“.

На 14 ноември (събота), от 09:00 до 15:00 ч., мобилният пункт ще бъде разположен в район „Красна поляна“ на ул. „Освобождение“ № 25 (паркингът до районната администрация).

Шестото издание на поп-ъп площадките идва след висока гражданска активност и поредица от рекордни количества от началото на сезона. До момента есенната кампания на „МаГаТа фест“ отчита общо над 70 тона разделно събрани отпадъци от домакинствата благодарение на активността на софиянци във всички райони, през които преминаха мобилните пунктове.

Столична община

По време на „МаГаТа фест“ гражданите ще могат да предадат напълно безплатно следните видове отпадъци:

Едрогабаритни отпадъци (стари мебели, дивани, матраци, шкафове);

Излязла от употреба домакинска техника и електроника (телевизори, компютри, печки, дребни уреди);

Излезли от употреба автомобилни гуми;

Опасни битови отпадъци (стари лекарства, живачни термометри, бои, лакове, химикали, почистващи препарати и опаковките от тях);

Негодни за употреба батерии и акумулатори;

Отпадъци от текстил и обувки;

Отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

Посетителите ще могат да се включат и в базара за размяна „Остави и вземи“, организиран със Сдружение „Рето - Надежда“, където всеки има възможност да остави запазени дрехи и предмети или да вземе нещо полезно, давайки му втори живот.

Събитието в „Красна поляна“ бележи края на тазгодишната есенна поредица. Поради високия интерес и резултатите на терен Столичната община планира през 2027 година инициативата да има постоянен характер, предвиждайки около пет издания във всеки от районите на София.

Каним жителите на район „Красна поляна“ и съседните квартали да разчистят домовете си и да предадат разделно ненужното в събота, 14 ноември, от 09:00 до 15:00 ч. на ул. „Освобождение“ № 25., пишат от Столична община.