Кола блъсна възрастна жена и 5-годишния ѝ внук на пешеходна пътека с изтрита маркировка в Русе.

Това се случва на място, за което семейството твърди, че е подавало многократно сигнали до общината, съобщава NOVA.

„Майка ми и синът ми са силно уплашени. Майка ми имаше голяма рана на ръката и се наложи да я шият”, разказа Габриел Станков.

Шофьорка блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Русе

Случаят се разиграл, след като бабата отишла да взема внука си от училище. Те тръгнали да пресичат улицата, но били блъснати от шофьор, който просто не ги видял поради липсата на маркировка. Родителите на детето твърдят, че водачът бил напълно адекватен и веднага оказал помощ.

Пешеходка и синът ѝ пострадаха при инцидент в Русе

Габриел и Албина Станкови посочиха, че преди месеци на същата пешеходна пътека щяла да ги сполети злополука, но се разминали невредими, за щастие.

Няколко пъти са подавани жалби и в общината, и в социалните мрежи, но пешеходната пътека така и не била адекватно маркирана.