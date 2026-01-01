90-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие на кръстовището на ул. „Розова долина“ и бул. „Липник“ в Русе. При инцидента тя е била блъсната от лек автомобил „Пежо“, управляван от 50-годишна жена.

Катастрофата е станала на 9 октомври около 11:55 часа. По първоначални данни водачката извършвала десен завой, но не пропуснала възрастната жена, която пресичала по обозначена пешеходна пътека.

Пострадалата е откарана в УМБАЛ „Канев“, където е установена фрактура на десния глезен. След оказаната медицинска помощ е освободена за домашно лечение.

Пробите за алкохол на двете участнички в произшествието са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.