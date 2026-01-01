18-годишен мъж от село Медовница е установен да шофира без свидетелство за управление на МПС в село Гара Орешец, съобщиха от ОДМВР-Видин.

На 24 август полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Пасат“, който бил с транзитни регистрационни номера и чужда собственост. При проверката е установено, че 18-годишният водач е неправоспособен и управлява автомобила в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото нарушение.

По случая в Районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство.

На 24 август са установени и два случая на превоз и съхранение на дърва за огрев без контролна горска марка.

В частен дом в село Арчар полицейски служители открили 5 кубика дърва за огрев от вида „цер“ без контролна горска марка. На стопанката е съставен акт по Закона за горите, а по случая в РУ-Видин е образувана преписка.

Същия ден в Белоградчик служители на районното управление спрели за проверка каруца, в която били превозвани 0,5 кубика дърва за огрев от видовете „дъб“ и „цер“, също без контролна горска марка. На лицето е съставен акт по Закона за горите, а в РУ-Белоградчик е образувана преписка.