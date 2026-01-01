Ако следите нивата на кръвната си захар, вероятно се питате кои плодове са по-подходящи – ябълките или гроздето. Според изданието Health и двата плода съдържат ценни хранителни вещества и полезни растителни съединения, но ябълките може да имат леко предимство заради по-високото си съдържание на фибри. Това обаче не означава, че трябва да се отказвате от гроздето, за да поддържате кръвната си захар в здравословни граници.

Ябълките

Според данни на Министерството на земеделието на САЩ една средно голяма ябълка съдържа около 4 грама фибри, докато в една чаша грозде те са приблизително 1,5 грама.

Фибрите забавят храносмилането и усвояването на въглехидратите, което може да допринесе за по-плавно покачване на кръвната захар след хранене. Според публикация в научното списание PLOS Medicine приемът на храни, богати на фибри, е важен фактор за поддържането на добър метаболитен контрол.

Ябълките съдържат и пектин – вид разтворими фибри, които образуват гелообразно вещество в храносмилателния тракт. Освен че подпомага храносмилането, пектинът се проучва за потенциалното му благоприятно влияние върху контрола на кръвната захар и здравето на сърцето.

Гроздето

По-ниското съдържание на фибри не означава, че гроздето е неподходящ избор. То е богато на полифеноли – естествени растителни съединения с антиоксидантни свойства, които могат да помогнат за предпазването на клетките от оксидативен стрес.

Сред тези вещества са ресвератролът и антоцианините, които се изследват за възможната им роля в регулирането на кръвната захар. Засега обаче са необходими допълнителни изследвания при хора, за да бъдат потвърдени тези ефекти.

И ябълките, и гроздето могат да бъдат част от балансираното хранене. Ако целта ви е да поддържате по-стабилни нива на кръвната захар, ябълките може да имат известно предимство заради по-високото съдържание на фибри. Това не е причина да изключвате гроздето от менюто си – важно значение имат количеството, цялостният хранителен режим и индивидуалната реакция на организма към различните храни.