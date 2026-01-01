Преходът от лятно към зимно време редовно води до значително увеличаване на пътните инциденти. Основната причина за тежките пътнотранспортни произшествия (ПТП) през есенно-зимния период са грешките на водачите, съчетани с рязкото влошаване на метеорологичните и пътните условия. През тези месеци фактори като намалена видимост, хлъзгава настилка и неподготвени автомобили увеличават риска от инциденти многократно. На територията на ОДМВР-Разград през периода от 1 октомври до 30 ноември 2025 година са настъпили 17 тежки катастрофи с 21 ранени лица. Най-голям дял заемат тези от вида „сблъскване между МПС“, последвани от „блъскане в дърво“. Несъобразената скорост остава основната причина за пътно-транспортните произшествия – настъпили са 8 тежки ПТП с деветима пострадали. На следващо място сред нарушенията на водачите е отнемането на предимство, сочи анализът на сектор „Пътна полиция“ – Разград.

Най-честите специфични причини за катастрофи през този сезон:

1. Несъобразена скорост и загуба на контрол

Шофьорите често не адаптират скоростта си към усложнената пътна обстановка. При наличие на влага или паднали листа, коефициентът на сцепление на гумите с пътя спада критично, което може да направи превозното средство напълно неуправляемо.

2. Намалена видимост и по-къс ден

Мъглите, обилните валежи от дъжд и сняг, както и ранното стъмняване драстично намаляват хоризонта на видимост за шофьорите. Ситуацията се усложнява от замърсени или заскрежени стъкла, неотразяваща светлината мокра настилка и неправилно регулирани или неизправни светлини на автомобилите.

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3. Неспазване на по-голяма дистанция

Спирачният път на автомобила върху мокра, заснежена или заледена настилка се удължава неколкократно. Шофьорите, които продължават да поддържат „лятната“ дистанция, не успяват да спрат навреме при внезапно спиране на предното превозно средство, което води до верижни сблъсъци.

4. Неподготвени за сезона автомобили

Голяма част от ПТП през зимата се дължат на спестяване на поддръжка: износени или летни гуми, неизправни чистачки и отоплителна система, които водят до замъгляване на стъклата отвътре и отвън, проблеми със светлините - изгорели крушки или зацапани фарове правят автомобила трудно забележим за останалите участници в движението.

5. Рисково поведение на пешеходците

Пешеходците стават изключително уязвими през есента и зимата. Те често носят тъмни дрехи, които ги правят почти невидими в сумрак или при дъжд. Освен това, заради студа и вятъра, пешеходците често бързат, пресичат неправилно или се движат с качулки и чадъри, които ограничават периферното им зрение, без да съобразяват, че автомобилите не могат да спрат на място.

Ето защо контролът и административно-наказателната дейност на полицейските служители през есенно-зимния сезон са насочени към нарушенията, представляващи предпоставка за пътно-транспортни произшествия – неправилни маневри, отнемане на предимство, използване на мобилно устройство по време на шофиране, неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци или използване на устройства, отклоняващи вниманието им.