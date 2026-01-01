Броят на новите случаи на деменция в световен мащаб може да нарасне повече от два пъти – от 11,4 милиона през 2023 г. до 24,7 милиона годишно през 2050 г., показва мащабно международно проучване.

Изследването, публикувано в научното списание JAMA Neurology, анализира индивидуални данни от 38 418 участници в 22 проучвания сред населението в 18 държави и територии на шест континента.

В рамките на изследването, обхванало общо над 287 000 години проследяване на участниците, деменция е била диагностицирана при 3001 души. След отчитане на възрастта и пола изследователите са установили средно 9,7 нови случая на 1000 души годишно.

Този показател отразява честотата на поява на нови случаи на заболяването, за разлика от разпространението, което отчита общия брой хора, живеещи с деменция.

След корекция спрямо възрастта честотата на новите случаи сред жените е 10,6 на 1000 души годишно, в сравнение с 8,6 при мъжете.

Разликите между държавите според нивото на доходите са още по-изразени. В страните с ниски и средни доходи са регистрирани 13,6 нови случая на деменция на 1000 души годишно, докато в държавите с високи доходи показателят е 8,3 случая.

„За първи път можем да сравним честотата на новите случаи на деменция сред географски разнообразни групи от населението, използвайки един и същ статистически подход. Това ни дава по-ясна представа къде и сред кои групи възникват новите случаи“, заяви водещият автор на изследването Ашли Вела от Центъра за здравословно стареене на мозъка към Университета на Нов Южен Уелс.

„Прави впечатление, че честотата на деменцията не е еднаква навсякъде. Установяваме по-високи стойности сред жените и в страните с ниски и средни доходи“, допълни тя.

Прогнозата за 24,7 милиона нови случая годишно през 2050 г. е изготвена чрез прилагане на установените в проучването показатели по възраст и пол към очакваните демографски данни. Тя предполага, че честотата на новите случаи ще остане непроменена, което означава, че прогнозираното увеличение ще се дължи основно на нарастването и застаряването на населението.

Според изследователите резултатите могат да помогнат на правителствата да предвидят и планират бъдещите нужди от диагностика, лечение, дългосрочни грижи и подкрепа за хората с деменция. Това е особено важно за държавите с ограничени ресурси, които досега са били слабо представени в научните изследвания на заболяването.

В момента над 57 милиона души по света живеят с деменция, а предишни проучвания прогнозираха, че до 2050 г. броят им може да достигне близо 150 милиона.

Съавторът на изследването Хенри Бродати каза, че 24 милиона нови случая годишно биха оказали „огромен натиск върху отделните хора, семействата, здравните системи и икономиките по света“.

„Застаряването на населението означава, че не можем просто да чакаме хората да развият деменция, преди да предприемем действия“, обясни той. Бродати призова за ограничаване на рисковите фактори, които могат да бъдат повлияни, за по-ранно откриване на хората с повишен риск, както и за подобряване на диагностиката, лечението и грижите за пациентите.