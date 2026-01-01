30-годишен мъж от Девин е задържан, след като полицията го залови да шофира без книжка и с 1,37 промила алкохол. Оказало се, че водачът вече е бил наказван за управление на автомобил без свидетелство за правоуправление, съобщиха от МВР.

Нарушението е установено на 13 октомври около 9:45 часа на кръстовището на улиците „Лиляна Димитрова“ и „Мурсалица“ в Девин.

Заловиха шофьор с близо 3 промила алкохол в Девин

При проверка на автомобила полицейските служители установили, че 30-годишният шофьор няма свидетелство за управление на моторно превозно средство, като е извършил нарушението в рамките на една година от предишното си административно наказание за същото деяние.

Последвал и тест за употреба на алкохол, който отчел 1,37 промила в издишания въздух.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.