52-годишен мъж с 2,82 промила алкохол в кръвта катастрофира в Добрич, след като се блъсна в друг автомобил и ограда на частен имот. Колата му е иззета, а той е задържан за срок до 24 часа.

Инцидентът е станал на 11 октомври около 20:05 часа, съобщиха от полицията.

По първоначална информация мъжът управлявал лек автомобил, когато се ударил в друга кола и оградата на частен имот. При произшествието са нанесени материални щети.

При извършената проверка за употреба на алкохол дрегерът отчел 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет по надлежния ред.

По случая е образувано бързо полицейско производство.