Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу магистрат за това, че управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си 2,47 промила, установено по надлежния ред с протокол за извършена експертиза – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.

Според обвинителния акт към 6 ноември 2025 г. обвиняемият заемал длъжността прокурор в Районна прокуратура - Монтана. Тази длъжност той заемал от 2006 г. с изнесено работно място. Вечерта на 05.11.2025 г. обвиняемият употребил неустановено количество алкохол и сутринта, на 06.11.2025 г., потеглил с автомобила си, като управлявал с несъобразена с пътните условия скорост. Той навлязъл в насрещната лента на движение и реализирал страничен удар с насрещно движещ се автомобил. На местопроизшествието пристигнали екип на полицията и екип на спешна помощ.

Наред с всички изследвания и след съгласие от негова страна, били взети кръвни проби за наличие на концентрация на алкохол и наркотични вещества. Видно от заключението на физикохимическата и токсикологична експертиза по делото, в предоставените за изследване обекти от обвиняемия е установено наличие на етилов алкохол с концентрация 2,47 промила.

Досъдебното производство е образувано на 06.11.2025 г. под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Монтана. С постановление на прокурор от СГП на 05.12.2025 г. материалите по досъдебното производство са приети по компетентност от СГП, разследването е възложено на следовател при СО-СГП.

Към настоящия момент обвиняемото лице не заема длъжността прокурор.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.