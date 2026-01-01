Петима шофьори са задържани за нарушения на пътя през почивните дни в Хасковска област. Четирима от тях са управлявали след употреба на алкохол, а един – под въздействието на наркотици, съобщиха от полицията.

В Харманли е задържан 43-годишен мъж, който шофирал автомобил с 2,6 промила алкохол.

Свиленградските полицаи са установили още двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. Единият е 60-годишен мъж от село Широко поле, който управлявал товарен автомобил по автомагистрала „Марица“ с 2,67 промила алкохол.

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Другият е 51-годишен мъж от Свиленград, спрян за проверка с лек автомобил. Дрегерът отчел 1,49 промила алкохол в издишания въздух.

На 12 октомври в харманлийското село Надежден е установен и мотоциклетист, управлявал с 2,31 промила алкохол. При проверката станало ясно, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред.

Петият задържан е 45-годишен водач на автомобил, установен в областния град да шофира под въздействието на метамфетамин.

Четиримата водачи, дали положителни проби за алкохол, са отказали кръвни изследвания.

По случаите са образувани четири бързи и едно досъдебно производство.