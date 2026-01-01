Изборният ден на втория тур на президентските избори приключи във всички секции на територията на Европа. Всички те са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

В европейските държави бяха разкрити общо 526 избирателни секции. Гласуването е преминало без затруднения, сочи информацията от дипломатическите и консулските представителства на България.

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За сънародниците ни в Северна Америка изборният ден продължава. От МВнР посочват, че е създадена необходимата организация за провеждането на вота във всички 44 секции в САЩ и 15 в Канада. До момента гласуването там протича спокойно.

Последни ще затворят секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада.