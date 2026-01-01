Илияна Йотова и Кирил Вълчев увеличават преднината си пред Андрей Гюров и Георги Кандев, сочат данните на ЦИК при обработени 99.95% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Двойката "Йотова-Вълчев" печели президентските избори с 57.581% от гласовете. За тях са гласували 1 093 564 души.

Андрей Гюров и Георги Кандев получават 749 543 гласа, или 39.467% от вота.

Разликата между Йотова и Гюров е 344 021 гласа, или 18,114 процентни пункта.

„Не подкрепям никого“ на вота в неделя са отбелязали 56 070 избиратели, което представлява 2.952% от гласовете.

*Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) са от 07:30 часа на 2 ноември 2026 г.