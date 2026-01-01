Крайният резултат от изборите беше определен от избирателите на "Възраждане", заяви председателят на партията Костадин Костадинов след края на изборния ден.

"Това е основният извод след днешния ден. "Възраждане" вече е незаобиколим фактор в българската политика и който не се съобразява с това, ще губи избори - дори зад него да стои обединения потенциал на "Продължаваме промяната", "Демократична България", ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации", написа във Фейсбук Костадин Костадинов.

Паралелно преброяване: Йотова печели балотажа – България избра първата си жена президент с пълен мандат

Според първите резултати от екзитполовете на социологическите агенции балотажа печели кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев.