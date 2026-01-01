Латвийските въоръжени сили съобщиха за краткотрайно навлизане на неидентифициран обект във въздушното пространство на страната близо до границите с Русия и Беларус, съобщи Ройтерс.

Военните призоваха жителите на района да останат по домовете си от съображения за сигурност. "Уведомяваме ви, че има заплаха във въздушното пространство. Ако забележите нисколетящ или подозрителен обект, не се приближавайте до него", предупредиха въоръжените сили в публикация в социалната мрежа Екс.

Около 30 минути по-късно военните съобщиха, че неидентифицираният обект е напуснал въздушното пространство на Латвия и опасността е отминала.

През последните месеци украински военни дронове неколкократно са навлизали във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва. Тези случаи пораждат опасения, че последиците от войната в Украйна могат да засегнат и съседните държави членки на НАТО, които граничат с Русия и нейния съюзник Беларус.

При украинските атаки срещу руски петролни пристанища на Балтийско море някои дронове се отклоняват от набелязаните цели, което води до предупреждения за сигурността в съседни страни. В Латвия подобен инцидент дори доведе до падането на правителството по-рано тази година.

Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на държави от НАТО като прикритие за нападения срещу руски цели. Украинските власти от своя страна твърдят, че някои от техните дронове се отклоняват от курса си заради руските системи за заглушаване на сигнали.