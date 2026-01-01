Трима чуждестранни шофьори останаха без книжки, а автомобилите им бяха спрени от движение след нарушения на скоростните ограничения в Кюстендилско, съобщиха от полицията. Санкционираните водачи са пътували в посока граничния пункт „Гюешево“.

При полицейските проверки 60-годишен сръбски гражданин бил засечен в село Гърляно да управлява автомобил „Лотус“ с 99 км/ч.

Другите двама нарушители също се движели със значително превишена скорост. 36-годишен американски гражданин, управляващ „Шкода“ с регистрация от Северна Македония, бил установен със 100 км/ч, а 22-годишен водач от Северна Македония шофирал „Сеат Леон“ със 102 км/ч.

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Тримата били съпроводени от пътните полицаи до сектор „Пътна полиция“ в Кюстендил, където им били наложени наказания лишаване от право да управляват автомобил за два месеца и спиране на превозните средства от движение за един месец.

Автомобилите им са оставени на паркинга на Областната дирекция на МВР.

Общо петима водачи са останали без свидетелства за управление заради сериозно превишаване на разрешената скорост – с над 40 км/ч в населено място или с над 50 км/ч извън населено място.

В рамките на контролната дейност в Кюстендилска област пътните полицаи са проверили 3436 моторни превозни средства.

Установени са още 25 нарушения за използване на мобилен телефон по време на шофиране.

Други 97 души са санкционирани за неизползване на обезопасителни колани или каски. Сред тях са 79 водачи на автомобили, 17 пътници и един мотоциклетист.