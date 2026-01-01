Пътни полицаи от Велинград са установили няколко случая на грубо превишаване на скоростта в рамките на населено място при проведена специализирана акция за контрол на движението в курортния град, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

По време на проверките служители на районното управление са използвали мобилна камера тип „тринога“, с която били засечени три леки автомобила от марката „Порше“, движещи се със значително превишена скорост.

При разрешени 50 км/ч едното превозно средство преминало със 189 км/ч, второто - със 147 км/ч, а третото - с 64 км/ч. След обработка на данните и приспадане на допустимия толеранс е установено, че двама от водачите са извършили тежки нарушения на Закона за движение по пътищата.

ОД на МВР-Пазарджик

Предстои издаването на електронни фишове, както и установяване самоличността на шофьорите. За най-сериозните нарушения са предвидени глоби в размер съответно на 766,94 евро и 562,42 евро, лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и отнемане на 18 контролни точки.

През септември 2025 г. шофьор беше засечен да кара с 209 км/ч между пазарджишките села Звъничево-Братаница-Ветрен дол.