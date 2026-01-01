Служители на Първо районно управление – Перник разследват случай на домашно насилие над 18-годишна жена и едномесечното ѝ бебе. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът е подаден снощи, малко преди 19:00 ч., на телефон 112 от младата жена.

14-годишно момиче се обади в полицията за домашно насилие над майка ѝ

По първоначални данни насилието е извършено от 22-годишния ѝ приятел, който е и баща на детето.

По думите на потърпевшата мъжът е нанесъл удари в областта на главата и тялото както на нея, така и на бебето, след което е напуснал мястото.

Майката и детето са прегледани в пернишката болница.

Предстои установяването и задържането на предполагаемия извършител. По случая е образувано бързо производство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.