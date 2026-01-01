Парламентът прие на първо четене служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили. Със 165 гласа "за", 6 "против" и без въздържали се депутатите приеха промени в Закона за здравето, внесени от "Прогресивна България".

Народното събрание одобри единодушно със 172 гласа "за" и изменения в Закона за здравето, предложени от "Демократична България". С тях се преодоляват дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност.

С 8 гласа "за", 20 "против" и 138 "въздържал се" беше отхвърлен законопроектът за промени в Закона за здравето, внесен от "Възраждане", който предвиждаше възстановяване на възможността човек в спешно състояние да бъде транспортиран незабавно до най-близкото лечебно заведение за оказване на медицинска помощ, вместо след обаждане на телефон 112 да се чака екип на „Спешна помощ“.

От "Възраждане" посочиха, че с техния законопроект се връща практика отпреди 20 години. Нашият законопроект позволява да се потърси и уведоми най-близкото лечебно заведение, за да не идва линейка след 30 минути, каза Петър Петров ("Възраждане"). Той даде пример с мъж, който е починал след като е паднал и си е ударил главата в близост до САГБАЛ "Шейново" в София, а линейката е дошла след 30 минути. Относно законопроекта на управляващите за дефибрилаторите, той изрази съмнения за лобизъм.

Георги Петров ("Прогресивна България") посочи, че промяната, която "Възраждане" предлага, няма да разреши на лекарите в лечебното заведение, да излязат от него в работно време, за да оказват спешна помощ извън болницата. Той коментира, че примерът, който е дал Петров, е частен случай. Аз лично щях да изляза, каза Петров. Той обясни, че в момента няма нормативен акт, който да забранява при спешна ситуация да се транспортира човек до най-близкото лечебно заведение. Няма забрана, ако пред вас се случи инцидент, да окажете първа помощ, добави Петров.

Александър Симидчиев ("Демократична България") коментира, че предишният текст в закона е бил, че всяко лице е задължено да информира най-близкия спешен център, болница или полицейско управление, не да транспортира. Новият закон не е променил начина, по който се процедира, а го е канализирал чрез телефон 112, обясни той.

Месут Рушид от "Прогресивна България" посочи, че полицаите първи пристигат на мястото на инцидента, затова от ПБ са възприели тази мярка за дефибрилатори в патрулните автомобили. По думите му ще има 1% по-голяма успеваемост при използване на дефибрилатори от служители на МВР.

Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС) каза, че законопроектът на "Възраждане" не е добре оформен юридически. Според него промяната е направена във връзка с единния европейски номер за спешни повиквания 112. Съвременните дефибрилатори не изискват специализирано медицинско обучение, достатъчно е да знаете ляво и дясно и да следвате инструкциите, които дефибрилаторът дава, посочи той. Според Иванов с въвеждането на тези дефибрилатори могат да бъдат спасени още човешки животи.