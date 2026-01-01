Районният съд в Лом отложи делото срещу кмета на община Лом Цветан Петров по обвинение за престъпление срещу политическите права на гражданите - купуване на гласове на парламентарните избори на 19 април 2026 година. Отлагането е по молба на защитата, съобщиха от Окръжния съд в Монтана.

Прокуратурата обвини кмета на Лом за купуване на гласове

Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом. Цветан Петров е обвиняем за това, че на 15 април 2026 година в административна сграда на Общинско предприятие „Чистота“ в Лом в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Лом, е предложил имотна облага – по 50 евро на 21 работници на предприятието, с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия, както и в полза на определен кандидат за народен представител с преференция.

Следващото заседание по делото ще бъде на 10 ноември от 14:00 часа, посочиха от Окръжния съд в Монтана.

Обрат по делото: Отмениха отстраняването на кмета на Лом

Досега делото не е започнало по същество, а по искане на прокуратурата имаше друго дело за отстраняване от длъжност на Цветан Петров като кмет на Лом. Районният съд в Лом уважи това искане, но Окръжният съд в Монтана отмени решението и върна на поста му Цветан Петров, който и в момента е кмет на община Лом.