В ранните часове на деня е задържан мъж от криминалния контингент във Варненско, който е установен, като извършител на 58 престъпления. Съобщиха от МВР.

Той е изтърпял 5 пъти наказанието „лишаване от свобода“, като за последното е освободен преди два месеца.

БТА

Мъжът има 30 криминалистически регистрации – за грабежи, кражби, наркотици, и др., по които има повдигнати обвинения.

Спецакции срещу купуването на гласове и престъпността у нас (СНИМКИ)

Припомняме, че специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и битовата престъпност стартира тази сутрин на територията на област Варна.

БТА

В хода й, служителите на ОДМВР– Варна са проверили близо 700 души, над 720 автомобила и 85 адреса, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

БТА

Съставени са 130 акта за установяване на административни нарушения по Закона за движение по пътищата, както и 49 предупредителни протокола по чл.65 от Закона за МВР. По случаите са образувани шест досъдебни и пет бързи производства, регистрираните престъпления до момента са 13.