Първата голяма изложба на оригинални произведения на актьора Джони Деп във Великобритания бе открита на 13 октомври в лондонската галерия „Халсион“ (Halcyon Gallery), съобщава сайтът „Дедлайн“.
Експозицията представя творби, създавани в продължение на десетилетия, и разкрива една по-малко позната страна от творческите занимания на холивудската звезда извън киното и музиката, отбелязва онлайн изданието.
Изложбата следва представянето на творбите на Деп под заглавието A Bunch of Stuff („Разни неща“) в Музея за съвременно изкуство в Шанхай. Тя включва живопис, рисунки, колажи и скулптури, които отразяват дългогодишния интерес на актьора към изобразителното изкуство.
Johnny Depp at Halcyon London Opens 13th October 2026 at Halcyon, 148 New Bond Street, London W1S 2RL. The exhibition is free to enter and open daily. https://t.co/wUKI0P9mck— ReemDepp - Johnny Depp Fan (@ReemDepp) October 13, 2026
Деп е споделял, че рисуването е било първата му творческа страст, още преди да започне актьорската си кариера, и го описва като начин да „избяга в празен лист хартия“, припомня „Дедлайн".
Експозицията изследва теми като идентичността, фантазията и човешката психика чрез разнообразни произведения – от сложни флорални композиции до психологически портрети и фантастични образи. Подобно на необичайните и противоречиви персонажи, които Деп често пресъздава на екрана, неговите творби насочват вниманието към хората, живеещи извън общоприетите норми.
Johnny Depp Brings First Major UK Art Exhibition To London’s Halcyon Gallery https://t.co/Fe72K6rMBB via @Deadline— Brad Gentry (@Gentryland) October 13, 2026
Портрети на приятели, личности, на които актьорът се възхищава, и негови музи са представени редом с автопортрети и въображаеми превъплъщения, заличаващи границата между личната идентичност и публичния образ.
Сред акцентите в изложбата е първата скулптура на Деп – „Човекът заек“ (The Bunnyman), представена по-рано на панаира за съвременно изкуство в Истанбул. Фигурата - наполовина човек, наполовина заек, носи „меч на истината“ и е вдъхновена от рисунка на сина на актьора, Джак, направена, когато момчето е било на около пет години. Образът напомнил на Деп за повтарящ се сън от собственото му детство и впоследствие се появява многократно в негови рисунки, картини и графики.
„Джони Деп винаги е следвал собствените си творчески инстинкти, без да се ограничава от границите между изкуството, музиката и киното“, заяви Пол Грийн, президент и основател на галерия „Халсион“.
„Това, което ни привлича в тези творби, е тяхната емоционална непосредственост и силата на индивидуалния му творчески поглед. Радваме се да посрещнем Джони Деп в „Халсион“ и да поканим публиката да погледне отвъд утвърдените представи за него и да оцени изкуството му само по себе си“, допълни Грийн.
Кейт Браун, вицепрезидент и артистичен директор на галерията, определи Деп като „истински ренесансов човек“, чиито произведения представляват дълбоко личен визуален дневник, създаван в продължение на десетилетия.
Изложбата е представена в галерия „Халсион“ в Лондон.